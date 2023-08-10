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عربي-دولي

إنفجار كبير في إيران... ما هي حصيلة الجرحى الأوليّة؟

Lebanon 24
10-08-2023 | 11:55
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ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أنّ انفجارا كبيراً وقع في مجمع "اسفراين" الصناعي في إقليم خراسان الشمالي في شمال إيران، وأسفر عن إصابة ثمانية أشخاص. (سكاي نيوز)
 
 
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