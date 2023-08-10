إنفجار كبير في إيران... ما هي حصيلة الجرحى الأوليّة؟

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أنّ انفجارا كبيراً وقع في مجمع "اسفراين" الصناعي في إقليم خراسان الشمالي في شمال إيران، وأسفر عن إصابة ثمانية أشخاص. (سكاي نيوز)

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