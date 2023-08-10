ما هي الخصائص الجديدة التي ستُضاف على "ثريدز" بعدما تركه نصف مستخدميه؟

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ذكرت "العربية"، أنّه وسط مساع للاحتفاظ بمستخدمي التطبيق الجديد، قال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز"، إنّ تطبيق "ثريدز" سيشهد إضافة خصائص جديدة، مثل إمكانية مشاركة المنشورات عبر رسائل "إنستغرام".وفقد "ثريدز"، الذي ينافس منصة "إكس" المعروفة سابقا باسم "تويتر"، أكثر من نصف مستخدميه في الأسابيع التي أعقبت إطلاقه الصاخب، حيث تخطى عدد المشتركين في التطبيق 100 مليون في غضون خمسة أيام من إطلاقه في أوائل تموز.وقال زوكربيرغ إن التحديثات الجديدة ستتضمن كذلك زرا يُسهل الإشارة إلى حساب شخص ما في "ثريدز". (العربية)