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ونقلت الوكالة عن رئيس الرابطة الألمانية لمشغلي تخزين الغاز "INES" سيباستيان بليشك قوله إنّ "ألمانيا ستُواجه خطر حدوث نقص في الغاز حتى 2026 - 2027 ما لم يتم اتخاذ إجراءات إضافية لتوسيع البنية التحتية".



وبحسب المسؤول الألماني فإن مرافق تخزين الغاز ممتلئة الآن بنسبة 90%، لكن قدوم شتاء بارد سيُبدد المخزون ويعرض أمن الطاقة في ألمانيا للخطر.



وأرفقت "بلومبرغ" تقريرها برسم بياني تضمن 3 سيناريوهات استندت إلى بيانات الرابطة الألمانية لمشغلي تخزين الغاز، وفي حال تحقق السيناريو السلبي فإن احتياطيات الغاز في ألمانيا ستنفد بنهاية كانون الثاني من العام المقبل.



ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ تقريراً لوكالة "بلومبرغ"، قال إنّ ألمانيا معرضة لخطر نفاد مرافق تخزينها من مادة الغاز في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أنّ البلاد عانت أكثر من غيرها من انخفاض إمدادات الغاز من روسيا.ونقلت الوكالة عن رئيس الرابطة الألمانية لمشغلي تخزين الغاز "INES" سيباستيان بليشك قوله إنّ "ألمانيا ستُواجه خطر حدوث نقص في الغاز حتى 2026 - 2027 ما لم يتم اتخاذ إجراءات إضافية لتوسيع البنية التحتية".وبحسب المسؤول الألماني فإن مرافق تخزين الغاز ممتلئة الآن بنسبة 90%، لكن قدوم شتاء بارد سيُبدد المخزون ويعرض أمن الطاقة في ألمانيا للخطر.وأرفقت "بلومبرغ" تقريرها برسم بياني تضمن 3 سيناريوهات استندت إلى بيانات الرابطة الألمانية لمشغلي تخزين الغاز، وفي حال تحقق السيناريو السلبي فإن احتياطيات الغاز في ألمانيا ستنفد بنهاية كانون الثاني من العام المقبل.

وحتى إذا كان الشتاء القادم معتدلا فإن نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز لدى أكبر اقتصاد أوروبي ستنخفض إلى ما دون 25% بحلول شهر آذار المقبل.

وفي وقت سابق هذا العام، أقرت وزارة الاقتصاد الألمانية بأن البلاد ستظل عاجزة عن تعويض الغاز الروسي حتى 2026، بسبب محدودية قدرة تخزين الغاز المسال مقارنة بالاحتياجات.



وبحسب تقديرات الوزارة فإن ألمانيا تحتاج لنحو 3 سنوات إضافية، أي حتى 2026، لبناء سعة تخزين للغاز المسال، تعادل ما وصل إلى ألمانيا من الغاز الروسي في عام 2021. (روسيا اليوم)



