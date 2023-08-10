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عربي-دولي

بعد تهديدها العسكري لانقلابيي النيجر.. "إيكواس" تؤكد أن التفاوض هو أساس الحل

Lebanon 24
10-08-2023 | 12:29
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شدد قادة بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، الخميس، على أنهم سيجعلون التفاوض مع القادة العسكريين الذين استولوا على السلطة في النيجر "أساس" مساعيهم لنزع فتيل الأزمة، في تراجع عن التهديد بالتدخل عسكريا لإعادة الحكومة المنتخبة.
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وقال الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، الذي يترأس القمة الطارئة لـ إيكواس، في أبوجا "نمنح أولوية للمفاوضات الدبلوماسية والحوار كأساس لنهجنا".

وكان زعماء غرب إفريقيا الذين اجتمعوا في قمة استثنائية، الأحد، 30 تموز الماضي،  في العاصمة النيجيرية قد دانوا الانقلاب وأمهلوا الانقلابيين أسبوعا لإعادة الرئيس المحتجز، محمد بازوم، من دون أن يستبعدوا إمكان استخدام القوة.

كما فرضت الدول عينها حصارا اقتصاديا على النيجر، وعلّقوا "كل التبادلات التجارية والمالية" مع هذا البلد.

وقبل نحو أسبوع أرسلوا  وفدا إلى نيامي  لإيجاد مخرج للأزمة، لكنه غادر البلد بعد ساعات قليلة من دون لقاء قائد الانقلابيين.
 
وبالموازاة مع قمة "إيكواس" الجارية، أعلن انقلابيو النيجر، عن تشكيل حكومة، بحسب ما أفاد بيان صادر عن عبد الرحمن تشياني، قائد الانقلاب الذي أعلن نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي ليل الأربعاء الخميس. (الحرة) 
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