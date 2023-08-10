انتشر في 51 دولة... ما آخر المعلومات عن متحوّر "EG.5" من "كورونا"؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه تمّ تصنيف سلالة جديدة من "كوفيد" سريعة الانتشار على أنها "متحور مثير للاهتمام" من قبل منظمة الصحة العالمية.وهذه السلالة تحمل اسم EG.5، وهي من متغيّرات "أوميكرون" لفيروس "كورونا"، ويزداد انتشاره على مستوى العالم، بما في ذلك في بريطانيا والولايات المتحدة والصين.وتمّ اكتشاف هذه السلالة في 51 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.وتُشير أحدث البيانات إلى أن هذا المتحور يمثل الآن 17.4 بالمئة من حالات كورونا، أو واحدة من كل ست إصابات، وهو ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "ارتفاع ملحوظ".ومع ذلك، فقد تم الحكم على مخاطر الصحة العامة التي تشكلها EG.5 بأنها منخفضة.وعن خصائص سلالة EG.5، قالت ماريا فان كيركوف، المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية إنّ "لديها قابلية متزايدة للانتقال، ولكنها ليست أكثر حدة من متحورات "أوميكرون" الأخرى". (سكاي نيز)