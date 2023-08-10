تدبيرٌ جديدٌ للعائلة المالكة بحقّ الأمير هاري... ماذا قرّرت اليوم بشأنه؟

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بعد ثلاث سنوات من تنحيه عن منصبه كأحد كبار أفراد العائلة المالكة، أُسقط لقب "صاحب السمو الملكي" رسميًّا عن الأمير هاري، من الموقع الإلكتروني الخاص بالعائلة المالكة في بريطانيا.وبحسب موقع "إنسايدر"، فقد أزيل لقب "صاحب السمو الملكي" من الخانة التعريفية لهاري، الذي كان يحمل اسم "صاحب السمو الملكي هنري تشارلز ألبرت ديفيد دوق ساسـكس" بحسب التحديث الأخير لموقع العائلة على شبكة الإنترنت.من جهته، ذكر موقع "إكسبرس"، أنه تم نقل مكان ملف هاري الشخصي إلى أسفل موقع العائلة الإلكتروني، حيث وضع خلف أعضاء العائلة المالكة العاملين، لكن صفحته وصفحة ميغان احتلتا مكانًا فوق صفحة الأمير أندرو.ونشر قصر باكنغهام بيانًا، جاء فيه: "يحتوي موقع العائلة المالكة على أكثر من خمسة آلاف صفحة من المعلومات حول حياة وعمل العائلة المالكة. بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تمت مراجعة المحتوى ويتم تحديثه بشكل دوري وقد يكون بعض المحتوى قديمًا حتى تكتمل هذه العملية". (فوشيا)