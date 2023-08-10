Advertisement

عربي-دولي

تدبيرٌ جديدٌ للعائلة المالكة بحقّ الأمير هاري... ماذا قرّرت اليوم بشأنه؟

Lebanon 24
10-08-2023 | 13:26
A-
A+
Doc-P-1096399-638272964552627312.jpg
Doc-P-1096399-638272964552627312.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد ثلاث سنوات من تنحيه عن منصبه كأحد كبار أفراد العائلة المالكة، أُسقط لقب "صاحب السمو الملكي" رسميًّا عن الأمير هاري، من الموقع الإلكتروني الخاص بالعائلة المالكة في بريطانيا.

وبحسب موقع "إنسايدر"، فقد أزيل لقب "صاحب السمو الملكي" من الخانة التعريفية لهاري، الذي كان يحمل اسم "صاحب السمو الملكي هنري تشارلز ألبرت ديفيد دوق ساسـكس" بحسب التحديث الأخير لموقع العائلة على شبكة الإنترنت.
Advertisement

من جهته، ذكر موقع "إكسبرس"، أنه تم نقل مكان ملف هاري الشخصي إلى أسفل موقع العائلة الإلكتروني، حيث وضع خلف أعضاء العائلة المالكة العاملين، لكن صفحته وصفحة ميغان احتلتا مكانًا فوق صفحة الأمير أندرو.

ونشر قصر باكنغهام بيانًا، جاء فيه: "يحتوي موقع العائلة المالكة على أكثر من خمسة آلاف صفحة من المعلومات حول حياة وعمل العائلة المالكة. بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تمت مراجعة المحتوى ويتم تحديثه بشكل دوري وقد يكون بعض المحتوى قديمًا حتى تكتمل هذه العملية". (فوشيا)
 
 
 

عربي-دولي

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2023-08-10
16:44 | 2023-08-10
16:36 | 2023-08-10
16:20 | 2023-08-10
16:12 | 2023-08-10
16:00 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24