حياة بازوم بخطر.. تهديد خطير من المجلس العسكري النيجري

كشف مسؤولان غربيان أن المجلس العسكري في النيجر هدّد بإعدام الرئيس المخلوع محمد بازوم، في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا في البلاد.



وصرّح المسؤولان لوكالة "أسوشيتدبرس" بأن أعضاء المجلس العسكري في النيجر قالوا لدبلوماسية أميركية كبيرة إنهم سيعدمون الرئيس المخلوع بازوم إذا حاولت دول المنطقة التدخل عسكريا لإعادته إلى السلطة.

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وذكر أحد المسؤولين، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموقف، أن ممثلين عن المجلس العسكري أبلغوا وكيلة وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، بالتهديد الموجّه إلى بازوم خلال زيارتها للبلاد هذا الأسبوع.

هذا وأكّد مسؤول أميركي تلك الرواية، متحدثا أيضا شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالتحدث إلى وسائل الإعلام.