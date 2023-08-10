Advertisement

عربي-دولي

أشدّ قوّة من الأوّل.. زلزال جديد ضرب تركيا منذ قليل

Lebanon 24
10-08-2023 | 13:58
A-
A+
Doc-P-1096407-638272981437978127.jpg
Doc-P-1096407-638272981437978127.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضرب زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر شرق تركيا مساء اليوم الخميس، بحسب ما أكده مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي. 
 
وكان زلزال أول بقوة 4.2 على مقياس ريختر قد ضرب ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد اليوم. 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
إصابات... لحظة حصول الزلزال مساء اليوم ماذا فعل مواطنون في تركيا؟
lebanon 24
11/08/2023 00:54:49 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 5.5 يضرب شرق تركيا (العربية)
lebanon 24
11/08/2023 00:54:49 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال جديد يضرب تركيا.. كم بلغت قوته؟
lebanon 24
11/08/2023 00:54:49 Lebanon 24 Lebanon 24
في تركيا... توقيف 3 عناصر من داعش
lebanon 24
11/08/2023 00:54:49 Lebanon 24 Lebanon 24

تركيا

ديار بكر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2023-08-10
16:44 | 2023-08-10
16:36 | 2023-08-10
16:20 | 2023-08-10
16:12 | 2023-08-10
16:00 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24