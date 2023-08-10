أشدّ قوّة من الأوّل.. زلزال جديد ضرب تركيا منذ قليل

ضرب زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر شرق تركيا مساء اليوم الخميس، بحسب ما أكده مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وكان زلزال أول بقوة 4.2 على مقياس ريختر قد ضرب ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد اليوم.