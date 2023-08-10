Advertisement

إقتصاد

كم انخفضت الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي الروسي؟

Lebanon 24
10-08-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1096411-638272988342329226.jpg
Doc-P-1096411-638272988342329226.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انخفضت الاحتياطيات الدولية الروسية، خلال أسبوع واحد بمقدار 7.4 مليار دولار؛ وفق ما أفاد به البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنك المركزي الأوكراني: الاحتياطيات الدولية لأوكرانيا بلغت 39 مليار دولار (الشرق)
lebanon 24
11/08/2023 00:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبيرغ" عن مصادر: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض ضريبة على أرباح أصول البنك المركزي الروسي لدعم إعمار أوكرانيا
lebanon 24
11/08/2023 00:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: جمدنا 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي وحوالي 24 مليار يورو من الأموال الخاصة
lebanon 24
11/08/2023 00:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الاحتياطيات الدولية

البنك المركزي الروسي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2023-08-10
16:44 | 2023-08-10
16:36 | 2023-08-10
16:20 | 2023-08-10
16:12 | 2023-08-10
16:00 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24