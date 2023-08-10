3 أسباب.. كيف اشتعلت هاواي؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ حرائق كبيرة اجتاحت الوجهة السياحية المفضلة للأميركيين، جزيرة ماوي في هاواي.وأظهرت لقطات فيديو أحياء وشركات مدمرة ومركبات محترقة على الجانب الغربي من الجزيرة حيث قطعت حرائق الغابات معظم الطرق خارج لاهاينا، وهي أكبر وجهة سياحية في ماوي وبها العديد من الفنادق الكبيرة.وأفادت وكالة مراقبة الجفاف الأميركية أن الجفاف ساء في هاواي خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انتشار الحرائق.وارتفعت ظروف الجفاف الشديدة في مقاطعة ماوي إلى 16 بالمئة من 5 بالمئة الأسبوع الماضي.ويمكن أن توفر الأراضي الجافة والنباتات وقودا لحرائق الغابات، والتي يمكن أن تتحول بسرعة إلى حرائق مميتة إذا ساعدت الرياح القوية على إشعال النيران باتجاه المجتمعات.إلى ذلك، فإنّ إعصار دورا، وهو إعصار قوي وسريع الحركة من الفئة 4 مع رياح مستدامة تبلغ سرعتها 220 كم في الساعة، لا يساعد الأمور.وقالت خدمة الأرصاد الجوية إن "هذه الرياح القوية إلى جانب مستويات الرطوبة المنخفضة تؤدي إلى نشوب حرائق جوية خطيرة".وقال ديريك فان دام، عالم الأرصاد الجوية في "سي ان ان"، إن الرياح العاتية وظروف الجفاف المستمرة والرطوبة النسبية الجافة "مكونات لإشعال تلك الحرائق وتأجيج ألسنة اللهب".وهاواي هي سلسلة جزر في المحيط الهادئ، وموارد مكافحة الحرائق المحدودة تعقّد الجهود أيضا.والموظفون في قسم الغابات والحياة البرية بالولاية هم في الأساس مديرو الموارد الطبيعية والغابات وعلماء الأحياء والفنيون، وليسوا رجال إطفاء بدوام كامل. (سكاي نيوز)