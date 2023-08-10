Advertisement

إقتصاد

"فاينانشال تايمز": رفض أوروبا مصادر الطاقة الروسية جعلها أكثر عرضة لتقلبات السوق

Lebanon 24
10-08-2023 | 15:11
A-
A+
Doc-P-1096425-638273024695992895.jpg
Doc-P-1096425-638273024695992895.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن الارتفاع في أسعار الغاز في أوروبا هذا الأسبوع يسلط الضوء على ضعف الإمدادات في الأسواق العالمية بسبب رفض استيراد الطاقة الروسية.

وقال الصحفي، شوتارو تاني، في مقاله بالصحيفة البريطانية إن رفض البلدان الأوروبية إمدادات النفط والغاز من روسيا جعل "أسعار الطاقة في أوروبا أكثر حساسية لانقطاع إمدادات منتجات الطاقة من كافة أنحاء العالم، حتى من أستراليا".
Advertisement
 
 
وأشار إلى زيادة في أسعار الغاز الأوروبية، حيث ارتفعت حوالي 40٪، على خلفية التهديد بإضرابات عمالية في العديد من مصانع الغاز الطبيعي المسال الأسترالية. (روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2023-08-10
16:44 | 2023-08-10
16:36 | 2023-08-10
16:20 | 2023-08-10
16:12 | 2023-08-10
16:00 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24