"فاينانشال تايمز": رفض أوروبا مصادر الطاقة الروسية جعلها أكثر عرضة لتقلبات السوق

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن الارتفاع في أسعار الغاز في أوروبا هذا الأسبوع يسلط الضوء على ضعف الإمدادات في الأسواق العالمية بسبب رفض استيراد الطاقة الروسية.



وقال الصحفي، شوتارو تاني، في مقاله بالصحيفة البريطانية إن رفض البلدان الأوروبية إمدادات النفط والغاز من روسيا جعل "أسعار الطاقة في أوروبا أكثر حساسية لانقطاع إمدادات منتجات الطاقة من كافة أنحاء العالم، حتى من أستراليا".

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وأشار إلى زيادة في أسعار الغاز الأوروبية، حيث ارتفعت حوالي 40٪، على خلفية التهديد بإضرابات عمالية في العديد من مصانع الغاز الطبيعي المسال الأسترالية. (روسيا اليوم)