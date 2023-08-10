سوناك يعيد بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي.. بالخطأ

نشر مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك منشوراً خاطئاً على موقع "اكس"، بحيث سميت المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي.



وصدرت سلسلة من المنشورات عن مكتب سوناك على موقع "إكس"، اليوم، تحدثت عن إجراءات الحكومة البريطانية في مجال الذكاء الاصطناعي وآفاق احتلال بريطانيا مركز الصدارة في هذا المجال.

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وصدرت سلسلة من المنشورات عن مكتب سوناك على موقع "إكس"، اليوم، تحدثت عن إجراءات الحكومة البريطانية في مجال الذكاء الاصطناعي وآفاق احتلال بريطانيا مركز الصدارة في هذا المجال.

وكتب في أحد المنشورات أن "بريطانيا تستضيف ضعفي عدد شركات الذكاء الاصطناعي الذي يستضيفه أي بلد آخر في الاتحاد الأوروبي".







وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أنه تم حذف المنشور بعد نحو 45 دقيقة من نشره، وأعيد نشره بصيغة أخرى، حيث تم حذف كلمة "آخر" من الجملة الأصلية.