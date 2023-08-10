إصابات... لحظة حصول الزلزال مساء اليوم ماذا فعل مواطنون في تركيا؟

أفادت "الحرة"، أنّ والي ملاطية التركية أعلن عن إصابة عدد من الأشخاص، بعدما قفزوا من الشرفات لحظة وقوع الزلزال مساء اليوم، الذي بلغت قوته 5.3 على مقياس ريختر.

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