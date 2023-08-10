إنفجار "كبير" يهزّ سوريا... أين وقع وماذا عن الخسائر؟

هز انفجار كبير مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة شرقي سوريا، والتي تضم أحد أهم القواعد الأميركية.

وأفادت مصادر محلية في ريف الحسكة لوكالة "سبوتنيك" أن صوت الانفجـار كان قوياً جداً وبالقرب من القاعدة الأميركية في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة حيث تصاعدت أعمدة الدخان من الموقع.

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وتابعت المصادر أن الانفجار وقع ضمن مستودع كبير للذخيرة والأسلحة يعود لكوادر حزب العمال الكردستاني والذين يقودون قوات " قسد" عسكرياً وأمنياً ضمن معسكر لهم ملاصق لموقع القاعدة الأميركية.

وتابعت المصادر أن شظايا الانفجار الكبير أصابت القاعدة الأميركية مع معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة. (سبوتنيك)