Advertisement

عربي-دولي

إنفجار "كبير" يهزّ سوريا... أين وقع وماذا عن الخسائر؟

Lebanon 24
10-08-2023 | 15:40
A-
A+
Doc-P-1096430-638273044286907250.jpg
Doc-P-1096430-638273044286907250.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هز انفجار كبير مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة شرقي سوريا، والتي تضم أحد أهم القواعد الأميركية.
وأفادت مصادر محلية في ريف الحسكة لوكالة "سبوتنيك" أن صوت الانفجـار كان قوياً جداً وبالقرب من القاعدة الأميركية في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة حيث تصاعدت أعمدة الدخان من الموقع.
Advertisement
وتابعت المصادر أن الانفجار وقع ضمن مستودع كبير للذخيرة والأسلحة يعود لكوادر حزب العمال الكردستاني والذين يقودون قوات " قسد" عسكرياً وأمنياً ضمن معسكر لهم ملاصق لموقع القاعدة الأميركية.
وتابعت المصادر أن شظايا الانفجار الكبير أصابت القاعدة الأميركية مع معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة. (سبوتنيك)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2023-08-10
16:44 | 2023-08-10
16:36 | 2023-08-10
16:20 | 2023-08-10
16:12 | 2023-08-10
16:00 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24