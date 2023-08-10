تطوّر مفاجىء... رئيس ساحل العاج: "إكواس" تستعدّ للتدخّل العسكريّ في النيجر

أعلن رئيس دولة ساحل العاج الحسن واتارا، أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" قررت بدء تدخلها العسكري في النيجر "في أقرب وقت". (سكاي نيوز)

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