أزمة النيجر تلقي المزيد من الأعباء على الجزائر

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تلقي أزمة النيجر المزيد من الأعباء على الجزائر لتكون بذلك من أكبر الدول المتضررة من التغييرات على الصعيد الأمني والإستراتيجي الجارية على حدودها الجنوبية. وتدفع هذه الأزمة الجزائر إلى تعبئة المزيد من الإمكانيات الأمنية والعسكرية لتأمين البلاد من تأثيرات التصعيد في النيجر في حال لجأت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى تنفيذ تهديدها بالتدخل العسكري.ويأتي هذا وسط مخاوف من مدى استعداد الجزائر للتعاطي مع هذه التغييرات والقدرة على احتواء تداعياتها، وأنها يمكن أن تواجه مشهدا أكبر من قدرتها، وأن الثقة العالية بالنفس قد تنتهي إلى الصدمة في حال واجهت تغييرات أكبر من توقعها مثل ما حصل مع فرنسا التي كانت تعتقد في قدرتها على التحكم بتحولات منطقة الساحل والصحراء لتستفيق على موجة تهز مناطق نفوذها دولة بعد أخرى.ويطرح مراقبون تساؤلات عن مدى قدرة الجزائر على مواجهة التداعيات المنتظرة للأزمة المستجدة في النيجر، في ظل التغيرات الميدانية المتسارعة، وتأمين المصالح الإستراتيجية خاصة وأن مسافة ألف كيلومتر من الحدود البرية المشتركة تعتبر امتحانا صعبا ومعقدا لقدرات المؤسسة العسكرية.