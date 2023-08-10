27
o
بيروت
29
o
طرابلس
32
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تونس أنهت مشكلة عشرات المهاجرين على الحدود
Lebanon 24
10-08-2023
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنهت تونس الخميس حل مشكلة عشرات المهاجرين على الحدود بالتوصل إلى اتفاق مع ليبيا لتقاسم مهمة إيواء المئات من هؤلاء، وتغلق بذلك أحد أبرز مداخل استهدافها من خلال الحملات الإعلامية والحقوقية التي تتهمها بالعنصرية.
Advertisement
يأتي هذا فيما يرى مراقبون أن الاتفاق بشأن تقاسم مهمة الإيواء ما هو إلّا خطوة محدودة وليس حلا شاملا لتطويق الأزمة الأكثر عمقا وتعقيدا، مشيرين إلى ضرورة فصل البعد الإنساني تماما وتبنّيه لصالح وضع المهاجرين أيا كانت ظروفهم بإجراءات إيواء وحماية قبل أيّ مقاربة لحل الأزمة.
ولتطويق الاتهامات بالعنصرية وتعريض حياة المهاجرين للخطر بوضعهم في الصحراء، تحتاج تونس وليبيا وبقية دول جنوب المتوسط إلى الاقتراب من معايير الأوروبيين في استقبال المهاجرين وحمايتهم وتمكينهم من مختلف الخدمات قبل دراسة وضعهم القانوني لاحقا حسب ظروف هذه الدول وحاجياتها.
وبهذه الخطوة يمكن منع الانتقادات التي صاحبت تعامل دول المنطقة مع هذا الملف الشائك، وخاصة تونس التي باتت محور تركيز إعلامي وحقوقي في الفترة الأخيرة.
ولا شك أن إشراك ليبيا -كمرحلة أولى- في الاتفاق على إيواء المهاجرين ستتبعه ترتيبات تونسية مماثلة وتنسيق مع الجزائر في ظل المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون على الحدود بين البلدين. ومن شأن ذلك أن يوفر أرضية لمقاربة إنسانية ملزمة لدول المنطقة في التعامل مع تزايد أعداد المهاجرين.
(العرب)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهر بملابس نسائية في جلسة تصوير.. ابن راغب علامة يُثير الجدل من جديد شاهدوا الصور
Lebanon 24
ظهر بملابس نسائية في جلسة تصوير.. ابن راغب علامة يُثير الجدل من جديد شاهدوا الصور
03:38 | 2023-08-10
10/08/2023 03:38:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تعمل في قناة الـ OTV.. هكذا علّقت ابنة الراحل فادي بجاني على حادثة الكحالة (صور)
Lebanon 24
تعمل في قناة الـ OTV.. هكذا علّقت ابنة الراحل فادي بجاني على حادثة الكحالة (صور)
02:54 | 2023-08-10
10/08/2023 02:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما سجله صباح اليوم
Lebanon 24
ارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما سجله صباح اليوم
03:14 | 2023-08-10
10/08/2023 03:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا تكشفُ ما شهدتهُ الكحالة.. من أطلق الرَّصاصة الأولى؟
Lebanon 24
خفايا تكشفُ ما شهدتهُ الكحالة.. من أطلق الرَّصاصة الأولى؟
03:00 | 2023-08-10
10/08/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على "العسود" مشنوقاً على سطح منزله
Lebanon 24
العثور على "العسود" مشنوقاً على سطح منزله
16:40 | 2023-08-10
10/08/2023 04:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:40 | 2023-08-11
حرائق هاواي.. لماذا أصبحت مدمّرة للغاية؟
00:32 | 2023-08-11
الصين تقبض على جاسوس بمنشأة عسكرية.. لصالح من يعمل؟
00:29 | 2023-08-11
لمواجهة حرائق الغابات... الجزائر تقرر الإستعانة بأقمار صناعية
00:15 | 2023-08-11
في دير الزور.. مقتل 20 عسكريا وإصابة 10 آخرين في هجوم لتنظيم "داعش"
00:14 | 2023-08-11
الثاني خلال 24 ساعة: زلزل جديد يضرب تركيا.. هذه قوته
00:12 | 2023-08-11
نيوزيلندا تتهم الصين بالتجسس والتدخل الأجنبي
فيديو
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
11/08/2023 07:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
03:13 | 2023-08-08
11/08/2023 07:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
11/08/2023 07:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24