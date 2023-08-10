تونس أنهت مشكلة عشرات المهاجرين على الحدود

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أنهت تونس الخميس حل مشكلة عشرات المهاجرين على الحدود بالتوصل إلى اتفاق مع ليبيا لتقاسم مهمة إيواء المئات من هؤلاء، وتغلق بذلك أحد أبرز مداخل استهدافها من خلال الحملات الإعلامية والحقوقية التي تتهمها بالعنصرية.يأتي هذا فيما يرى مراقبون أن الاتفاق بشأن تقاسم مهمة الإيواء ما هو إلّا خطوة محدودة وليس حلا شاملا لتطويق الأزمة الأكثر عمقا وتعقيدا، مشيرين إلى ضرورة فصل البعد الإنساني تماما وتبنّيه لصالح وضع المهاجرين أيا كانت ظروفهم بإجراءات إيواء وحماية قبل أيّ مقاربة لحل الأزمة.ولتطويق الاتهامات بالعنصرية وتعريض حياة المهاجرين للخطر بوضعهم في الصحراء، تحتاج تونس وليبيا وبقية دول جنوب المتوسط إلى الاقتراب من معايير الأوروبيين في استقبال المهاجرين وحمايتهم وتمكينهم من مختلف الخدمات قبل دراسة وضعهم القانوني لاحقا حسب ظروف هذه الدول وحاجياتها.وبهذه الخطوة يمكن منع الانتقادات التي صاحبت تعامل دول المنطقة مع هذا الملف الشائك، وخاصة تونس التي باتت محور تركيز إعلامي وحقوقي في الفترة الأخيرة.ولا شك أن إشراك ليبيا -كمرحلة أولى- في الاتفاق على إيواء المهاجرين ستتبعه ترتيبات تونسية مماثلة وتنسيق مع الجزائر في ظل المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون على الحدود بين البلدين. ومن شأن ذلك أن يوفر أرضية لمقاربة إنسانية ملزمة لدول المنطقة في التعامل مع تزايد أعداد المهاجرين.