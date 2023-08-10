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عربي-دولي

الخارجية الفرنسية: باريس تدعم كل قرارات قمة "إيكواس" بشأن النيجر

Lebanon 24
10-08-2023 | 18:30
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أعربت فرنسا عن دعمها الكامل لكل القرارات التي تبنتها قمة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "إكواس" بشأن النيجر، ومنها نشر القوة الاحتياطية للمنظمة لاستعادة النظام الدستوري.
وجدّدت باريس إدانتها الشديدة لمحاولة الانقلاب الجارية في النيجر، وكذلك احتجاز الرئيس محمد بازوم وعائلته.
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