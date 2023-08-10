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اقتراح لمحاكمة عاجلة لترامب في قضية اقتحام الكابيتول

Lebanon 24
10-08-2023 | 23:12
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في آخر تطورات محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اقترح المدعي العام الأمريكي الفيدرالي، جاك سميث، التي يترأس التحقيقات بدء المحاكمة في قضية اقتحام مبنى الكابيتول في 2 كانون الثاني.

وجاء في وثائق المحكمة: "تقترح الحكومة بدء إجراءات المحاكمة في 2 كانون الثاني 2024. وذلك على خلفية المصلحة الجادة للمجتمع في محاكمة عاجلة".
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وندد ترامب، في وقت سابق بإجراءات قضائية عدة تطاله وتهدد مصير حملته الانتخابية، واعتبر أن المثول أمام المحاكم سيبعده عن الحملة لفترات طويلة عام 2024.

ويذكر أنه في 6 كانون الثاني 2021، اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، مقر السلطة التشريعية في البلاد في محاولة لمنع أعضاء الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وألقت السلطات القبض على أكثر من ألف شخص منذ الهجوم على مبنى الكابيتول، وقد صدرت أحكام بالسجن بحقّ ما يقرب من 300 منهم.(العربية)


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