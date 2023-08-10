للمرة الأولى منذ 50 عاما.. روسيا ترسل أول مركبة فضائية لها إلى القمر (فيديو)

في حدث تاريخي غير مسبوق، أطلقت روسيا، أمس الجمعة، مركبة "لونا-25" إلى القطب الجنوبي للقمر، حيث أن القطب الجنوبي للقمر منطقة لم تشهد هبوط مركبة فضاء بسلاسة مطلقا.



ومن المتوقع أن تصل المركبة إلى سطح القمر في 23 آب، في نفس اليوم تقريبا الذي تصل فيه مركبة هندية أطلقت في 14 تموز.



وسيكون إطلاق المركبة "لونا- 25" هو الأول لروسيا منذ عام 1976، عندما كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي.

وتستغرق الرحلة من 10 إلى 12 يوما ومدة المهمة عاما واحدا.



وتم إطلاق صاروخ "سويوز-2.1بي" إلى القطب الجنوبي للقمر بنجاح لأول مرة منذ ما يقارب 50 عاما حاملا مركبة "لونا-25" من محطة فوستوتشني الفضائية.



والهدف الرئيسي من مهمة "لونا-25" هو تنفيذ هبوط سلس لهذه المركبة على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي، واستكشاف ما إذا كانت تلك المنطقة تحوي على الماء أو جزيئات الجليد،



وقالت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية إن المركبة زوّدت بعدة أجهزة روسية الصنع خصصت لدراسة القمر وسطحه، وبذراع آلية يمكنها صنع حفرة صغيرة في تربة القمر وجمع عينات منها، كما حصلت على جهاز خاص يعتمد على الموجات الليزرية يمكنه تحليل مكونات العينات التي ستجمع من تربة القمر.(العربية)



