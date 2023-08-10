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عدد غير مسبوق لحالات الانتحار في أميركا عام 2022

Lebanon 24
10-08-2023 | 23:22
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أظهرت بيانات حكومية أن عدد من لقوا حتفهم جراء الانتحار في الولايات المتحدة في 2022 وصل لمستوى غير مسبوق إذ ارتفع وفقا للتقديرات إلى أكثر من 49 ألفا بزيادة 2.6% عن العام السابق.

وفقا للأرقام الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن أكثر من نصف حالات الانتحار في الولايات المتحدة في 2022 تضمنت أسلحة نارية.
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قال وزير الصحة الأميركي هافيير بيسيرا في بيان "يعتقد تسعة من كل عشرة أميركيين أن أميركا تواجه أزمة في الصحة العقلية. والبيانات الجديدة المتعلقة بوفيات الانتحار التي نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض توضح السبب".

وتابع أن كثيرا من الناس ما زالوا يعتقدون أن طلب المساعدة علامة على الضعف.

ووصل معدل الانتحار لعام 2022 إلى 14.9 حالة وفاة لكل مئة ألف شخص، وهو ما يزيد بـ5% عن المستوى القياسي السابق الذي سُجل في 2018 وكان عند 14.2 حالة وفاة لكل مئة ألف شخص.

ذكر مركز السيطرة على الأمراض أن الوفيات الناجمة عن الانتحار ارتفعت من 48183 في 2021 إلى ما يقدر بنحو 49449 وفاة في 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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