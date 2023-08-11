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إقتصاد

بايدن يُحذر.. الصين "قنبلة موقوتة"!

Lebanon 24
11-08-2023 | 00:04
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اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن ان المشاكل الاقتصادية المتنامية التي تعصف بالصين تجعل منها "قنبلة موقوتة".

وأضاف بايدن خلال مناسبة لجمع التبرعات في ولاية يوتا "الصين قنبلة موقوتة في العديد من الحالات"، مشيرا إلى ارتفاع معدلات البطالة وشيخوخة القوى العاملة.
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وتابع الرئيس الديموقراطي أن "الصين في ورطة"، محذرا "عندما يواجه السيئون المشاكل، فإنهم يقومون بأفعال سيئة".

وسبق أن أغضب بايدن بكين عندما وصف نظيره شي جينبينغ في يونيو بالـ"ديكتاتور"، في تعليق وصفته الخارجية الصينية بأنه "استفزاز".

وشدد بايدن أمس الخميس على أنه يسعى إلى "علاقة عقلانية مع الصين"، قائلا "لا أريد أن أتسبب بالأذى إلى الصين، لكنني أشاهد".

واستأنفت الولايات المتحدة مؤخرا حوارها مع الصين من خلال زيارات متتالية إلى بكين قام بها كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وكان الهدف من زيارة بلينكن طي صفحة التوترات الأخيرة المتعلقة بالمنطاد الصيني الذي وُصف بأنه للتجسس وأسقطته الولايات المتحدة في شباط الماضي.




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