بعد موافقة "إكواس" على وضع "قوة احتياط"... بلينكن: لحلّ سلمي في النيجر

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دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى حل سلمى للأزمة في النيجر بعد موافقة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) على وضع "قوة احتياط" في حالة استعداد لإعادة النظام الدستوري في نيامي في أعقاب الانقلاب.وقال بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة تقدّر تصميم إكواس على استكشاف كافة الخيارات من أجل حل سلمي للأزمة".وفي اجتماع بالعاصمة النيجيرية أبوجا، بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي منحت للمجلس العسكري في النيجر، دعا قادة "إكواس" في بيان تلاه رئيس مفوضية المجموعة، عمر تواري، إلى نشر "القوة الاحتياطية" التابعة لها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.كما أكد البيان على "إبقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل حل سلمي للأزمة".وأكد الرئيس النيجيري بولا تينوبو في ختام القمة أن "المجموعة لم تستبعد أي خيار بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير".كما قال تينوبو، الذي ترأس القمة الطارئة: "نمنح أولوية للمفاوضات الدبلوماسية والحوار كأساس لنهجنا".وبالتوازي مع التهديد بنشر القوة العسكرية، أكد القادة الأفارقة أن التفاوض مع القادة العسكريين في النيجر سيكون "أساسا" لكل مساعي نزع فتيل الأزمة.