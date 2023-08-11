نيوزيلندا تتهم الصين بالتجسس والتدخل الأجنبي

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اتهم جهاز الاستخبارات النيوزيلندي الصين بالتجسس والتدخل الأجنبي، رغم التزام ويلينغتون دائما جانب الحذر مع بكين خشية إغضاب أكبر شريك تجاري للبلاد.وقال جهاز الاستخبارات الأمنية النيوزيلندي إن الدافع وراء تنامي "قوة" الصين هو التنافس الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تسعى بكين إلى التفوق على واشنطن وحلفائها الغربيين.وذكر تقرير "تقييم التهديدات" الذي يصدره الجهاز وتم رفع السرية عنه، في خطوة نادرة، أن وكالات الاستخبارات الصينية تراقب باستمرار الصينيين الذين استقروا في نيوزيلندا.وأشار التقرير إلى أن "عددا قليلا فقط من الدول منخرطة في التدخل الأجنبي ضد نيوزيلندا، لكن البعض يفعل ذلك بإصرار مع احتمال التسبب بضرر كبير".