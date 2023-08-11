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عربي-دولي

الثاني خلال 24 ساعة: زلزل جديد يضرب تركيا.. هذه قوته

Lebanon 24
11-08-2023 | 00:14
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أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب، أمس الخميس، ولاية ملاطية جنوب تركيا.

وذكر في منشور بحسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "أن الفرق التركية واصلت جهود المسح الميداني في المنطقة بعد وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجات، ومركزه بمنطقة يشيليورت في ولاية ملاطية".
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وأكد الوزير قايا أن 22 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة في الزلزال.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ الوطنية "أفاد"، أن سكان منطقة يشيليورت شعرو بالزلزال الذي تم تسجيله على عمق 7 كيلومترات تحت الأرض في المحافظات المجاورة.

وقال حاكم ملاطية، خلوصي شاهين، انهار مبنى مهجور، ووردت أنباء عن وقوع عدة إصابات.

وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، في تغريدة على "تويتر"، أن "الزلزال وقع في ملاطية بقوة 5.3 عند الساعة 20:48 في منطقة يشيليورت".

وأضاف أن جميع فرق المؤسسات ذات الصلة بالإنقاذ والطوارئ بدأت عملها، فضلا عن إجراء عمليات مسح ميدانية.

وقال رئيس بلدية ملاطية، صلاح الدين غوركان، في اتصال مع قناة "خبر تورك": "حتى الآن لا توجد أية أخبار أو معلومات عن خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة الأرضية".

وتقع ولاية ملاطية بجوار ولاية كهرمان ماراش التي كانت مركز الزلزالين الكبيرين في شباط الماضي.

وضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، في وقت سابق أمس الخميس، ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد.(العربية)


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