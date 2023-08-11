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عربي-دولي

لمواجهة حرائق الغابات... الجزائر تقرر الإستعانة بأقمار صناعية

Lebanon 24
11-08-2023 | 00:29
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أعلنت السلطات الجزائرية عزمها الاعتماد على الأقمار الصناعية بداية من العام المقبل في مكافحة حرائق الغابات التي تشهدها البلاد كل صيف مع الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة.

وكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أنه يجرى في الوقت الحالي التنسيق بين الوزارة والوكالة الفضائية الجزائرية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الحرائق، وذلك بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية في اكتشاف حرائق الغابات ومراقبتها، حسبما نقله موقع الإذاعة الجزائرية.
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وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الاعتماد على الأقمار الصناعية من شأنه أن "يسمح باستجابة أسرع وإدارة أكثر فعالية"، إضافة إلى رسم خرائط ورصد الأضرار التي تسببها حرائق الغابات باستخدام الصور عالية الدقة.

وتعمل السلطات الجزائرية لتفادي تكرار السيناريوهات الأليمة لحرائق الغابات التي أدت خلال الصيف الجاري والعامين الماضيين إلى تسجيل خسائر بشرية ومادية كبيرة.
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