الصين تقبض على جاسوس بمنشأة عسكرية.. لصالح من يعمل؟

ألقت السلطات الصينية القبض على مواطن بتهمة التجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، تم تجنيده في إيطاليا.



وقالت وزارة أمن الدولة الصينية، في بيان إنه "بعد تحقيق دقيق، حصلت وكالة الأمن القومي على أدلة بشأن قيام مواطن بأنشطة تجسس، واتخذت إجراءات ضده وفق القانون".

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وأوضحت أن "المشتبه به موظف مهم في مؤسسة صناعية عسكرية أُرسل للدراسة في إيطاليا، وأثناء وجوده هناك، تعرف عليه مسؤول أميركي من خلال أنشطة مثل حفلات العشاء والنزهات".



وتابعت أنه "بمرور الوقت أصبح المشتبه به معتمدا نفسيا على المسؤول الأميركي الذي استغل ذلك لغرس القيم الغربية فيه".



وذكرت وزارة أمن الدولة الصينية أنه "بينما تعمقت العلاقة كشف المسؤول الأميركي للمواطن الصيني أنه عضو في وكالة الاستخبارات المركزية، ووعده بدفع مبلغ ضخم من والعمل على هجرة أفراد أسرته إلى الولايات المتحدة، وفي المقابل، طلب منه تقديم معلومات حساسة حول الجيش الصيني، وبعدها وافق المشتبه به على العرض وخضع للتدريب على التجسس ثم عاد إلى الصين بعد انتهاء دراسته في الخارج، وفي الصين، استمر في عقد لقاءات سرية مع عملاء وكالة الاستخبارات الأميركية عدة مرات، وقدم قدرا كبيرا من المعلومات حول الصين وتلقى أموالا نظير تجسسه".



وأكدت الوزارة إن القضية أحيلت إلى السلطات المختصة "للمراجعة والملاحقة القضائية". (روسيا اليوم)