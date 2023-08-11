الصين: إعادة إعمار مقاطعة هوبي بسبب الفيضانات "قد تستغرق عامين"

Advertisement

أعلنت مقاطعة هوبي، شمال الصين، الجمعة، أنها قد تقضي عامين في تنفيذ إعادة الإعمار بعد الفيضانات، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الرسمية.وقالت سلطات المقاطعة، في مؤتمر صحافي، إنها "ستتأكد من عودة السكان المتضررين إلى ديارهم، أو امتلاكهم منازل جديدة قبل هذا الشتاء".وأغرقت مياه الفيضانات الناجمة عن إعصار دوكسوري، المزارع والمدن بالصين، في واحد من أقوى العواصف التي تضرب البلاد منذ سنوات.