دمار هائل.. لقطات جوية ترصد كارثة حرائق هاواي (فيديو)





دمار كبير

وأظهرت لقطات فيديو أحياء وشركات مدمرة ومركبات محترقة على الجانب الغربي من جزيرة ماوي.

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وقطعت حرائق الغابات معظم الطرق خارج لاهاينا، وهي أكبر وجهة سياحية في ماوي، وبها العديد من الفنادق الكبيرة.



واندلعت الحرائق على الساحل الغربي لماوي، وأججتها رياح إعصار عاتية متجهة جنوبا الثلاثاء الماضي، واجتاحت بسرعة بلدة لاهاينا الساحلية، مما أجبر بعض السكان على الفرار إلى المحيط. تمكنت لقطات جوية من رصد حجم الدمار الناجم عن حرائق هائلة اجتاحت بلدة سياحية في هاواي، فيما يواصل عدد الضحايا الارتفاع.دمار كبيروأظهرت لقطات فيديو أحياء وشركات مدمرة ومركبات محترقة على الجانب الغربي من جزيرة ماوي.وقطعت حرائق الغابات معظم الطرق خارج لاهاينا، وهي أكبر وجهة سياحية في ماوي، وبها العديد من الفنادق الكبيرة.واندلعت الحرائق على الساحل الغربي لماوي، وأججتها رياح إعصار عاتية متجهة جنوبا الثلاثاء الماضي، واجتاحت بسرعة بلدة لاهاينا الساحلية، مما أجبر بعض السكان على الفرار إلى المحيط.

"كارثة كبرى"

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حرائق الغابات في هاواي "كارثة كبرى"، مفرجا عن أموال فدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة.



وقال البيت الأبيض إن الرئيس "أعرب عن تعازيه الحارة بعد الخسائر في الأرواح والدمار الهائل في الأراضي والممتلكات".



ارتفاع حصيلة الضحايا

وأفاد مسؤولون محليون بأن حصيلة ضحايا حرائق هاواي قد ارتفعت إلى 53 قتيلا، مساء الخميس.



وأعلنت جزيرة ماوي أنه "مع استمرار جهود مكافحة الحرائق، تم تأكيد 17 حالة وفاة إضافية اليوم وسط حريق لاهاينا النشط".(سكاي نيوز)



