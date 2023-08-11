روسيا تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين بالقرب من مدينة كورسك

أعلن مسؤول روسي أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين أوكرانيتين مسيرتين عند اقترابهما من مدينة كورسك الروسية، المجاورة للحدود الأوكرانية.



وأوضح المسؤول أن عملية اعتراض المسيرتين، تمت في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بحسب وكالة "تاس" للأنباء.

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