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روسيا تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين بالقرب من مدينة كورسك

Lebanon 24
11-08-2023 | 01:39
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أعلن مسؤول روسي أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين أوكرانيتين مسيرتين عند اقترابهما من مدينة كورسك الروسية، المجاورة للحدود الأوكرانية.

وأوضح المسؤول أن عملية اعتراض المسيرتين، تمت في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بحسب وكالة "تاس" للأنباء.
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