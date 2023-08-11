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عربي-دولي

فيديو لـ"إعصار مدمّر" ضرب الإمارات.. ما حقيقته؟

Lebanon 24
11-08-2023 | 01:43
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر "إعصارا مدمرا ضرب الإمارات خلال الأيام الماضية"، لكن الحقيقة أن هذا الفيديو، المؤلف من مقاطع عدة، يظهر فياضانات وعواصف ضربت بلدانا مختلفة مثل بنغلادش والبرازيل وتركيا وإيطاليا خلال الأشهر الماضية.
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زعم ناشرو الفيديو أنه يظهر "إعصارا مدمّرا ضرب الإمارات خلال الأيام الماضية"


ويتضمن مقطع الفيديو مشاهد من أماكن مختلفة تظهر أمطارا شديدة وسيولا تجرف السيارات ورياحا عاتية وأمواجا تضرب المنازل، وجاء في التعليق المرافق له "إعصار يضرب الإمارات"، وذلك غداة تعرض مناطق عدّة في الإمارات لأمطار ورياح قوية حسبما أفادت "مواقع إماراتية". إلا أن الفيديو في الحقيقة لا علاقة له بالإمارات. (الحرة)
 

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