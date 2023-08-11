انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر "إعصارا مدمرا ضرب الإمارات خلال الأيام الماضية"، لكن الحقيقة أن هذا الفيديو، المؤلف من مقاطع عدة، يظهر فياضانات وعواصف ضربت بلدانا مختلفة مثل بنغلادش والبرازيل وتركيا وإيطاليا خلال الأشهر الماضية.

Advertisement