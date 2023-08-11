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عربي-دولي

خفر السواحل الصيني يعلن انتهاء تدريبات مشتركة مع روسيا وكوريا الجنوبية

Lebanon 24
11-08-2023 | 01:48
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أجرى خفر السواحل الصيني تدريبات مشتركة مع نظرائه من روسيا وكوريا الجنوبية خلال الفترة من 7 إلى 10 آب الجاري، وفقاً لبيان رسمي صادر عن الجانب الصيني.

وقال خفر السواحل الصيني، في بيان، الجمعة، إن سلطات إنفاذ القانون البحري في دول من بينها روسيا وكوريا الجنوبية شاركت في التدريبات السنوية لخفر السواحل في شمال المحيط الهادئ في مدينة نينجبو بشرق الصين.
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وأوضح البيان أن "التدريبات استهدفت عمليات تهريب المخدرات".
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