الجيش الإسرائيلي يقتل شاباً فلسطينياً ويصيب 4 في طولكرم بالضفة الغربية

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قتل الجيش الإسرائيلي شاباً فلسطينياً وأصاب 4 آخرين، في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة الرسمية "وفا".وأضافت الوكالة أن محمود جهاد جراد (23 عاماً)، لقي مصرعه متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، وأن أحد المصابين الأربعة، إصابته خطيرة.وأوضحت "وفا"، أن الجيش الإسرائيلي، نشر قناصة في محيط المخيم وعلى جوانبه، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.