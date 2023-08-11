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عربي-دولي
تحذيرٌ عاجل في إسرائيل.. ماذا سيحصلُ خلال شهر واحد؟
Lebanon 24
11-08-2023
|
03:40
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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مسؤول أمني إسرائيلي "كبير" تحذيره من أن "إسرائيل ستواجه مشكلة في جاهزية الجيش للحرب" في غضون شهر.
وأفاد موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي بأن المسؤول الأمني يقدر بأنَّ "الجيش قد يفقد جاهزيته خلال نحو شهر، في حال استمرار الحكومة بالتعديلات القضائية".
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ووفقاً للمصدر الأمني الإسرائيلي، فإنّ "الجيش سيُواجه مشكلات خاصة في سلاح الجو"، موضحاً أن "الجهد الرئيسي هو بذل كل ما في وسعنا لمنع فقدان الكفاءة".
في غضون ذلك، قرّر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اعتماد الخط الذي يقوده رئيس الأركان ووزير الأمن في محاولة لتهدئة الأوضاع وإعادة جنود الاحتياط إلى صفوف لجيش، وفقاً للإعلام الإسرائيلي.
وذكرت التقارير الإسرائيلية أنّ "نتنياهو يريد العمل بهدوء من خلال الإقناع والتأييد أمام المتجندين حتى لا تتضرر كفاءة الجيش الإسرائيلي".
ويأتي ذلك في وقت حذّرت وسائل إعلام إسرائيلية من مفاجآت يُعِدّها حزب الله لإسرائيل. وعلى خلفية التأهّب في الشمال، قال العميد أوري أغمون، من منظمة "قادة أمن إسرائيل"، إنّ الوضع الحالي "يُذكّرنا بالشعور الذي كان سائداً قبل حرب يوم الغفران" (حرب أكتوبر 1973).
وجاءت هذه التحذيرات في وقت تعيش إسرائيل حالة من "التخبط" في فلسطين المحتلة، إذ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أنّ "عملية إطلاق النار في تل أبيب "بدّدت الإعلان عن تغيير قواعد المعادلة بعد عملية الجيش في جنين"، مشددةً على أنّ "إسرائيل من دون استراتجية منتظمة وتسير إلى الهاوية".
وفي ما يخص ضعف الجيش، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ الأزمة في "الجيش الإسرائيلي، بعد التصويت على إلغاء حجة المعقولية، ستتصاعد وتكبر خلال الأيام المقبلة".
بدوره، قال رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي لنتنياهو خلال اجتماعهما إنّ الجيش الإسرائيلي وقادته سيبذلون قصارى جهدهم من أجل المحافظة على كفاءة الجيش والدفاع عن إسرائيل، على الرغم من أزمة الاحتياط"، وفقاً لمصادر في مكتب نتنياهو.
وكان كنيست الاحتلال الإسرائيلي قد أقر تقليص حجة المعقولية ضمن إطار التعديلات القضائية في القراءة الـ3، بعد تصويت أغلبية 64 نائباً إثر انسحاب المعارضة من الجلسة.
وتسبّبت التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومة نتنياهو في كانون الثاني الماضي بانقسامٍ حادّ في كيان الاحتلال، وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في تاريخه.
(الميادين نت)
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