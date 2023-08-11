الصراع الروسي ـ الأوكراني يتحوّل إلى خاركيف.. ما أهميتها؟

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يتحوّل التركيز في الصراع الروسي الأوكراني إلى مقاطعة خاركيف، حيث أعلنت أوكرانيا عن بدء الإجلاء الإلزامي للسكان من منطقة كوبيانسك في المقاطعة.الإدارةُ العسكرية طلبت إخلاء المناطق القريبة من المعارك، داعيةً سكان البلدات التي تمَّتِ استعادتُها إلى المغادرة، خاصة سكانَ كوبيانسك.يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الروسي تعزيز مواقعه على جبهة كوبيانسك في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.فما أهمية المنطقة للطرفين؟ ولماذا تحول التركيز عليها مؤخرا؟يقول الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية، بيتر زلماييف، في حديثه لـ "سكاي نيوز عربية" ان الروس يريدون من القوات الأوكرانية أن تسحب بعضا من قواتها من الجنوب.وأضاف: "كوبيانسك هي مدينة خسرتها روسيا أثناء الهجوم على خاركيف في أيلول الماضي والسيطرة عليها مرة أخرى ستخدم أهدافا عديدة لروسيا.ولفت إلى ان كوبيانسك هي مركز اتصالات ومركز للنقل للسكك الحديدية، القوات الروسية يمكن أن تتلقى الإمدادات من شرق أوكرانيا.ثانيا، سيكون هذا الأمر نصرا رمزيا، لأن روسيا لم تحقق نجاحا معتبرا في السيطرة على مدن.وختم بالقول: "الروس يأملون في السيطرة على هذه المدينة المتواجدة في خاركيف لرفع معنوياتهم وتغيير المعادلة لصالحهم." (سكاي نيوز)