إطلاق سراح رئيس جنوب إفريقيا السابق زوما بموجب إفراج مبكر

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أعلن أحد كبار مسؤولي السجون في جنوب إفريقيا، أن رئيس البلاد السابق جاكوب زوما، أُطلق سراحه صباح الجمعة، من سجن إستكورت، بموجب إفراج مبكر.يأتي الإعلان بعد أن رفضت المحكمة الدستورية، الشهر الماضي، محاولة لإبطال حكم أصدرته محكمة أدنى بعدم قانونية إطلاق سراح زوما بموجب إفراج طبي مشروط، وأنه يجب أن يعود إلى السجن لإكمال عقوبته.وأثار القبض على زوما في بادئ الأمر قبل عامين احتجاجات عنيفة في أنحاء جنوب إفريقيا أسفرت عن مصرع أكثر من 300 شخص.وصدر حكم بسجن زوما البالغ من العمر 81 عاماً، 15 شهراً بسبب عدم الامتثال لأمر محكمة بالتعاون في تحقيق في قضية فساد طالت مستويات رفيعة خلال فترة رئاسته التي استمرت 9 سنوات.وسلم زوما نفسه للسلطات في تموز 2021، لكن تم إطلاق سراحه بعد ذلك بشهرين، في إفراج طبي مشروط، بسبب اعتلال صحته.