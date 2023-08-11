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إغلاق المجال الجوي فوق مطار بموسكو وانفجارات تهز كييف.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-08-2023 | 04:37
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في آخر تطورات الحرب الروسية ـ الأوكرانية، سمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، بعد أن أصدرت السلطات تحذيراً من غارات جوية في جميع أنحاء البلاد.

وطلب فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، من السكان البقاء في ملاجئ الاحتماء من الغارات الجوية.
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وكتب كليتشكو على تليغرام "هناك انفجارات في المدينة. ابقوا في الملاجئ".

وأفاد كليتشكو بتناثر شظايا صاروخ على مستشفى للأطفال في المدينة، ولكن دون حدوث إصابات أو خسائر.

وقال مسؤولون في كييف إن الدفاعات الجوية تؤدي مهامها، وذكرت القوات الجوية أن روسيا أطلقت صواريخ فرط صوتية على منطقة كييف.

وأفادت هيئة البث العامة الأوكرانية بوقوع انفجارات في منطقتي فينيتسيا وخملنيتسكي. وقال مسؤول من خملنيتسكي إن الدفاع الجوي في المنطقة يؤدي مهامه.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الطوارئ الروسية اليوم، إغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو في موسكو وتعليق حركة إقلاع وهبوط الطائرات.

وقالت الطوارئ لوكالة "تاس": "تم إغلاق المجال الجوي في منطقة مطار فنوكوفو، وتأجيل رحلات المغادرة والوصول".

ووفقاً لقائمة مغادرة ووصول الطائرة عبر الإنترنت الخاصة بالمطار تم تأجيل مغادرة أربع طائرات وتسع رحلات قادمة جراء إغلاق المجال الجوي، وأعيد توجيه رحلتين إلى مطار دوموديدوفو.

كما أعلن مصدر في سلطات الطيران الروسية، اليوم، بأن المجال الجوي فوق مقاطعة كالوغا جنوب غرب العاصمة موسكو مغلق. وقال المصدر في تصريحات لوكالة "ناس": "المجال الجوي فوق مطار كالوغا مغلق من أجل ضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية".(العربية)


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