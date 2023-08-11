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عربي-دولي

"تحرّش جنسي" داخل جيشٍ يخوض حرباً الآن.. "مُجنّدات" يواجهن سلوكاً خطيراً!

Lebanon 24
11-08-2023 | 04:34
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تعهدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هنا ماليار، بالمساعدة في ملاحقة قادة الجيش المتهمين بـ"التحرش الجنسي".
وخلال الأسبوع الماضي، تحدثت مُجندة في الجيش الأوكراني لصحيفة "غارديان" البريطانية عن حصول سلوك غير مقبول أبداً داخل أروقة الجيش، إذ قيل أن قائداً في وحدة قتالية أمر مُجندات بممارسة الجنس معه أو إرسال أزواجهنّ إلى الجبهة.
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ووفقاً للصحيفة البريطانية، فإن المُجنّدة تدعى نادية هاران، وقد كشفت عن تعرّض بعض المجندات للتحرش، مؤكدة أن هناك من "يحتقر فكرة تواجد المرأة في الجيش، وهناك من يستغل النساء ويهددهن ويبتزهن".
وقالت هاران إن أحد كبار الضباط أخبر بعض المجندات أنه سوف يرسل أزواجهن إلى خطوط القتال الأمامية لـ"يموتوا" إذا لم يمارسن الجنس معه".
وفي الواقع، فإن هناك ما يقرب من 60 ألف امرأة تخدم في القوات المسلحة الأوكرانية، منهن 5000 في الخطوط الأمامية.
من جانبها، أكدت ماليار أنها ستلتقي هاران وتحمي أي مجندة تتقدم بشهادتها، داعية كل من زعموا أنهم استُهدفوا بالتحرش والابتزاز إلى مقابلتها، مشيرة إلى أنها ستُحقق في كل المزاعم التي تمت إثارتها، وقالت: "أقول لكل النساء في القوات المسلحة أن يكتبوا لي بياناً، سأتصل بالشرطة للتحقيق في هذا، هذه الأشياء غير مقبولة، لا يمكن معاملة المرأة بهذه الطريقة، سأحميهم".

وفي حديثهن لـ"الغارديان"، اشتكت بعض المجندات من عدم مناسبة ملابس الجيش للنساء، ومن أن الدروع الواقية للبدن التي يوفرها الجيش ليست مصممة لأجساد الإناث.

وعن ذلك، أكدت ماليار أن زياً جديداً للجنود تمت الموافقة عليه الآن وأن العقد مطروح للمناقصة، ومن المتوقع توزيع الطقم الجديد هذا الخريف. (الحرة)
 
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