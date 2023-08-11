"تحرّش جنسي" داخل جيشٍ يخوض حرباً الآن.. "مُجنّدات" يواجهن سلوكاً خطيراً!

تعهدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هنا ماليار، بالمساعدة في ملاحقة قادة الجيش المتهمين بـ"التحرش الجنسي".

وخلال الأسبوع الماضي، تحدثت مُجندة في الجيش الأوكراني لصحيفة "غارديان" البريطانية عن حصول سلوك غير مقبول أبداً داخل أروقة الجيش، إذ قيل أن قائداً في وحدة قتالية أمر مُجندات بممارسة الجنس معه أو إرسال أزواجهنّ إلى الجبهة.

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ووفقاً للصحيفة البريطانية، فإن المُجنّدة تدعى نادية هاران، وقد كشفت عن تعرّض بعض المجندات للتحرش، مؤكدة أن هناك من "يحتقر فكرة تواجد المرأة في الجيش، وهناك من يستغل النساء ويهددهن ويبتزهن".

وقالت هاران إن أحد كبار الضباط أخبر بعض المجندات أنه سوف يرسل أزواجهن إلى خطوط القتال الأمامية لـ"يموتوا" إذا لم يمارسن الجنس معه".

وفي الواقع، فإن هناك ما يقرب من 60 ألف امرأة تخدم في القوات المسلحة الأوكرانية، منهن 5000 في الخطوط الأمامية.