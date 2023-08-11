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عربي-دولي

استمرت 4 آلاف سنة.. كيف تُوفي البشر الأوائل في أوروبا؟

Lebanon 24
11-08-2023 | 05:17
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سرد علماء أدلة على حدوث فترة برودة شديدة في شمال الأطلسي قبل نحو 1.1 مليون سنة استمرت قرابة أربعة آلاف سنة، وقضت في ما يبدو على جميع البشر القدامى الذين استعمروا أوروبا.

واستنادا إلى حفريات من إسبانيا، يُعتقد أن هؤلاء من بين أول البشر الذين انتشروا خارج إفريقيا، وعلى ما يبدو فإن الفترة المتجمدة التي يمكن تشبيه شدتها بالعصور الجليدية الأحدث جعلت أوروبا غير قابلة لاستضافة البشر الأوائل الذين اعتمدوا في معيشتهم على الصيد، حيث حرمهم التجلد الشديد من الموارد الغذائية.
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وقال الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية "ساينس" إن تحمل هؤلاء البشر للبرودة كان منعدما، مع عدم احتواء أجسادهم على الدهون الكافية لحمايتهم، إلى جانب صعوبة توفير الملابس والمأوى وكذلك أدوات إشعال النار.

ولم يتضح بعد أعداد أولئك الذين تعرضوا للهلاك في تلك الفترة، وقال كريس سترينجر عالم الأنثروبولوجيا في متحف التاريخ الطبيعي في لندن "ليس لدينا فكرة كبيرة عن الأعداد، لكنها بالتأكيد ضئيلة عند قياسها بالمعايير العصرية. ربما على الأكثر كانوا عشرات الآلاف في أنحاء أوروبا". (العربية)
 
 

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