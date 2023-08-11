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إطلاق سراح رئيس جنوب إفريقيا السابق بموجب إفراج مبكر

Lebanon 24
11-08-2023 | 06:17
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أفرج عن رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، من السجن، بموجب إفراج مبكر، حيث قال المسؤولون إن ذلك تم بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون. (روسيا اليوم)
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