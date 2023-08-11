إطلاق سراح رئيس جنوب إفريقيا السابق بموجب إفراج مبكر

أفرج عن رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، من السجن، بموجب إفراج مبكر، حيث قال المسؤولون إن ذلك تم بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون. (روسيا اليوم)

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