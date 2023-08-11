بالأرقام.. تعرّفوا على الدول الأكثر امتلاكاً للترسانة النووية في العالم

صادف يوم 6 آب الجاري ذكرى تفجير الولايات المتحدة للقنبلة الذرية فوق هيروشيما في اليابان، وتفجير قنبلة ذرية أخرى بعد 3 أيام فوق ناغازاكي، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، ودمار شامل في كافة أنحاء المدينتين.

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وتكشف أحدث الأرقام الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) عن زيادة سنوية في إجمالي العدد العالمي للرؤوس الحربية النووية، وتشمل المنتشرة منها والمخزنة والمتقاعدة التي تنتظر نزعها في العام 2022.



وفي ما يلي قائمة تُبيّن حجم القنابل التي تمتلكها الدول صاحبة أكبر ترسانة نووية في العالم:



1- روسيا: 5889 رأساً حربياً نووياً



2- أميركا: 5244 رأساً حربياً نووياً



3- الصين: 410 رؤوس حربية نووية



4- فرنسا: 290 رأساً حربياً نووياً



5- المملكة المتحدة: 225 رأساً حربياً نووياً



6- باكستان: 170 رأساً حربياً نووياً



7- الهند: 164 رأساً حربياً نووياً



8- الإحتلال الإسرائيلي: 90 رأساً حربياً نووياً