مسؤول أمني إسرائيلي: "الخراب" يُصيبنا ومسيرة التفكك تتسارع!

حذر مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، من فقدان إسرائيل لدعم الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية بسبب "الخراب" الذي أصابها بفعل الحكومة اليمينية التي تحكمها الآن والتي يتزعمها بنيامين نتنياهو.

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وفي مقالٍ له نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قال رئيس جهاز الموساد السابق تمير باردو: "الدول العربية، بلا استثناء؛ المطبعة والتي قد توقع على تطبيع قريباً وحتى تلك التي لم توقع، تقف مندهشة كيف أن إسرائيل قررت بيديها أن تعمل على إبادتها الذاتية".