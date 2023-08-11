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عربي-دولي

مسؤول أمني إسرائيلي: "الخراب" يُصيبنا ومسيرة التفكك تتسارع!

Lebanon 24
11-08-2023 | 06:25
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حذر مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، من فقدان إسرائيل لدعم الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية بسبب "الخراب" الذي أصابها بفعل الحكومة اليمينية التي تحكمها الآن والتي يتزعمها بنيامين نتنياهو.
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وفي مقالٍ له نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قال رئيس جهاز الموساد السابق تمير باردو: "الدول العربية، بلا استثناء؛ المطبعة والتي قد توقع على تطبيع قريباً وحتى تلك التي لم توقع، تقف مندهشة كيف أن إسرائيل قررت بيديها أن تعمل على إبادتها الذاتية".
ولفت إلى أنّ مسيرة التفكك المتسارع لإسرائيل لم تعد تُبرر إستثمار الحلف معها، سواء من قبل الولايات المتحدة أو على صعيد دول أوروبا، وقال: "التظاهرات في إسرائيل تقاتل لمنع نهاية الحلم الصهيوني، رغم أني أؤمن بقوة وتصميم حماة الديمقراطية، لكن يجدر بأصدقاء إسرائيل أن يقفوا إلى جانبهم قبل فوات الأوان".
 
 
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