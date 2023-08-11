إكتشفوا أقوى الشركات العائلية العربية لعام 2023.. من احتلّ المراكز الأولى؟

أصدرت مجلة فوربس قائمة بأقوى 100 شركة تابعة لعائلات عربية لعام 2023، حيث بدأت معظم هذه الشركات الكبرى في الشرق الأوسط كتجار أو وكلاء أو موزعين لشركات دولية، لتحقق نجاحاً من خلال إضافة المزيد من الخدمات والقطاعات إلى محافظهم الإنتاجية والاستثمارية.

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وقالت فوربس إن معظم شركات قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية" لعام 2023 تمكنت من الاستمرار عبر مرور الأجيال، حيث أسست 6 منها في القرن التاسع عشر، كما يعد أكثر من 60 بالمئة من الشركات العائلية المصنفة في القائمة، من المساهمين في شركات مدرجة ضمن أسواق المال العربية.



وأشارت إلى أن معظم الشركات في سياق محاولتها مواكبة التطور، سلمت دفة القيادة للجيل الثاني أو الثالث، حيث بدأت هذه الشركات مرحلة التغيير عبر تبني الاستدامة، بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها العالم، لتركز معظم الشركات العائلية في المنطقة على القضايا الاجتماعية أكثر من البيئة.



وتصدرت الشركات العائلية السعودية القائمة بـ 33 مشاركة وهي موطن لأربع من أكبر 10 شركات، ثم جاءت الشركات الإماراتية في المركز الثاني بـ29 مشاركة، تليها مصر بـ9 شركات، وقطر بـ8.



واحتلت مجموعة منصور المصرية المرتبة الأولى كأقوى الشركات العائلية العربية لعام 2023، تلتها في المركز الثاني مجموعة الفطيم الإماراتية، وفي المركز الثالث مجموعة العليان السعودية.



وكانت مجموعة الغرير الإماراتية في المركز الرابع، تلتها شركة ماجد الفطيم الإماراتية أيضاً في المركز الخامس. كذلك، احتلت مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية المركز السادس، فيما جاءت مجموعة المهيدب السعودية سابعة.



وكان المركز الثامن من نصيب مجموعة سدكو السعودية القابضة، ثم مجموعة الغرير الإماراتية في المركز التاسع، والفيصل القابضة القطرية في المركز العاشر. (عربي21)