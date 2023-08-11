30
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
34
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
31
o
بشري
31
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تورط بايدن بالدعارة؟.. ابنه ترك الكمبيوتر لاصلاحه في متجر وهذا ما تم العثور عليه
Lebanon 24
11-08-2023
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف النائب الجمهوري غريغ ستيوب، عن نيته تقديم مشروع قرار لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن، بتهم عدة منها "تورطه في المخدرات والدعارة"، منوها بأنه سيقدم جميع الأدلة اللازمة.
وقال النائب في مقابلة عرضت عبر قناة "newsmax"، "إنه سيقدم قرار عزل ضد الرئيس جو بايدن يوم الجمعة بعدة تهم منها الرشوة والابتزاز وعرقلة العدالة والاحتيال والتورط المالي في المخدرات والدعارة".
Advertisement
وأكد النائب أن بحوزته "كل الحقائق والأدلة الآن، وقام بالتحقيقات وسينشر جميع هذه الأدلة".
ولفت النائب إلى أن من بين هذه الأدلة المثبتة، تلك التي تم الحصول عليها من خلال الكمبيوتر المحمول الخاص بنجله، هنتر بايدن، والذي تم الإعلان عن محتوياته، بعد أن تركه في متجر لإصلاح أجهزة الكمبيوتر في ديلاوير. وتم الكشف عن محتويات القرص الصلب، والذي أظهر هانتر بايدن وهو يتعاطى المخدرات وغيرها من الأمور والإثباتات.
وفي رد النائب على سؤال المضيف حول صحة الأدلة، أكد النائب أنه سيقدم الأدلة التي بحوزته في بيان صحفي غدا السبت.
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، قد صرح سابقا بإمكانية فتح تحقيق قد يؤدي إلى عزل الرئيس جو بايدن من منصبه.
ويأتي ذلك على خلفية ظهور عدد من التقارير الإعلامية حول التورط المحتمل لنجل الرئيس بايدن، هانتر، في الفساد ومشاركة جو بايدن في بعض أعماله.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
العثور على "العسود" مشنوقاً على سطح منزله
Lebanon 24
العثور على "العسود" مشنوقاً على سطح منزله
16:40 | 2023-08-10
10/08/2023 04:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار "كبير" يهزّ سوريا... أين وقع وماذا عن الخسائر؟
Lebanon 24
إنفجار "كبير" يهزّ سوريا... أين وقع وماذا عن الخسائر؟
15:40 | 2023-08-10
10/08/2023 03:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة شاب داخل منزله في صربا... كيف تُوفي؟
Lebanon 24
العثور على جثة شاب داخل منزله في صربا... كيف تُوفي؟
13:13 | 2023-08-10
10/08/2023 01:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أشدّ قوّة من الأوّل.. زلزال جديد ضرب تركيا منذ قليل
Lebanon 24
أشدّ قوّة من الأوّل.. زلزال جديد ضرب تركيا منذ قليل
13:58 | 2023-08-10
10/08/2023 01:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: خطيب نادين نسيب نجيم يتفاجأ بما تفعله الأخيرة في السيارة شاهدوا ردة فعله
Lebanon 24
فيديو ينتشر: خطيب نادين نسيب نجيم يتفاجأ بما تفعله الأخيرة في السيارة شاهدوا ردة فعله
00:29 | 2023-08-11
11/08/2023 12:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:44 | 2023-08-11
هل يمكن أن تكون ميشال أوباما الرئيسة القادمة للولايات المتحدة؟
10:30 | 2023-08-11
غدا... إجتماع حاسم قبل التدخل العسكري في النيجر
10:00 | 2023-08-11
دولٌ عربية تمتلك أفضل 25 قوّة بحريّة في العالم.. من هي؟
09:30 | 2023-08-11
هل سيُفشل يائير لابيد اتفاق التطبيع مع السعودية؟
09:00 | 2023-08-11
لماذا تراجع نفوذ فرنسا في افريقيا؟
08:35 | 2023-08-11
زيلينسكي يقيل جميع المسؤولين عن التجنيد العسكري في كل مناطق أوكرانيا
فيديو
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
11/08/2023 17:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
11/08/2023 17:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
03:13 | 2023-08-08
11/08/2023 17:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24