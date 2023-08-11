كيف ستُؤثّر أضرار الفيضانات في الصين على أسعار الارز والذرة؟

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قال تجار ومحللون إن الفيضانات ألحقت أضرارا بمحاصيل الذرة والأرز في الحزام الرئيسي لإنتاج الحبوب بشمال الصين مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار في ظل اقتراب عاصفة جديدة، مما ينذر بمزيد من الضغوط على تضخم أسعار الغذاء العالمية.وقال مصدران في قطاع التجارة إن التقديرات الأولية تشير إلى تأثر نحو أربعة إلى خمسة ملايين طن متري من الذرة أو نحو اثنين بالمئة من الإنتاج المحلي جراء الفيضانات.ومن المرجح أن تتسبب الفيضانات أيضا في انخفاض إنتاج الأرز. (سكاي نيوز)