صورٌ تحبس الأنفاس.. هبوط اضطراري لطائرة في شارع مزدحم بالسيارات!

اضطرت طائرة صغيرة في بريطانيا إلى تنفيذ هبوط اضطراري في شارع مزدحم بالسيارات، وتمكن طاقمها من الإفلات من الموت بأعجوبة.



وقالت الشرطة إن عملية الهبوط تمّت بسلام، وإنه لم ينتج عن الحادث وقوع أية إصابات أو خسائر. (العربية)

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