قصة ثلاثة أصدقاء حولوا 3 آلاف دولار إلى 250 مليوناً خلال سنوات!

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تمكن ثلاثة أصدقاء في الولايات المتحدة من نسج قصة نجاح نادرة بعد أن بدأوا أعمالهم الحرة برأسمال يبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي فقط، جمعوها بشق الأنفس في العام 2019 لبدء مشروعهم التجاري الذي كان غاية طموحهم منه أن يكون بديلاً عن الوظيفة التي لم يجدوها.وبينما كان العالم بأسره يتكبد الخسائر المالية في العام 2020 بسبب وباء كورونا والإغلاقات التي نتجت عنه، كان الأصدقاء الثلاثة يحققون النجاحات، ويحصدون الأرباح، وسرعان ما أصبح "البزنس" الذي أسسوه بثلاثة آلاف دولار تتجاوز قيمته أكثر من 250 مليون دولار، أي بأكثر من ربع مليار، وتحول الشبان الثلاثة العاطلون عن العمل إلى رجال أعمال مرموقين في الولايات المتحدة.وأورد تقرير مطول نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، قصة النجاح المثيرة لهؤلاء الشبان الثلاثة، حيث بدأت الحكاية من فكرة كانت في دماغ شاب يُدعى رايان بارتليت عندما جمع مع اثنين من أصدقائه ثلاثة آلاف دولار لإطلاق ماركة الملابس الرجالية (True Classic) في عام 2019، ولم يكن أي من هؤلاء الشبان الثلاثة يبيع الملابس من قبل، أو لديه أية خبرات في هذا السوق، لكن الفكرة كانت تتلخص في إنتاج قمصان ذات أسعار معقولة ومصممة لتناسب الجميع، وهو ما نجحوا فيه بالفعل وخلال وقت قياسي.ويقول بارتليت إن الشركة حققت أكثر من 26 ألف دولار من العائدات في أول شهر فقط من عملياتها.وتقول شبكة "CNBC" إن العلامة التجارية (True Classic) أصبحت أخيراً في وضع يمكنها من التنافس مع المنافسين المباشرين للمستهلكين، وعمالقة الملابس مثل (Nike) و(Ralph Lauren).ويقول بارتليت إن الشركة في طريقها لجلب 250 مليون دولار كإيرادات عن العام الحالي 2023. ويضيف أن خطته للبقاء والازدهار تقوم على مبدأ واحد، وهو "أعتمدُ على الدروس التي تعلمتها من الانهيار تقريباً".ويقول بارتليت إنه بدأ حياته المهنية كموسيقي فاشل، وقضى معظم وقته في العزف على البيانو في المطاعم، ثم حصل على وظيفة في التسويق الرقمي، وأطلق لاحقًا وكالته التجارية الخاصة (SEO Direct) ومقرها لوس أنجلوس.وسحب الأصدقاء الثلاثة مبلغ ثلاثة آلاف دولار من مدخراتهم لطلب المجموعة الأولى من عينات القمصان، وعمل بارتليت على شراء الإعلانات عبر الإنترنت من خلال "فيسبوك". وبدأ بمبلغ 100 دولار في اليوم على إعلانات شبكات التواصل الاجتماعي، وأعاد استثمار الإيرادات من المبيعات المبكرة في المزيد من الإعلانات. (العربية)