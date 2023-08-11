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عربي-دولي

زيلينسكي يقيل جميع المسؤولين عن التجنيد العسكري في كل مناطق أوكرانيا

Lebanon 24
11-08-2023 | 08:35
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 أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إقالة جميع المسؤولين عن التجنيد العسكري في كلّ مناطق البلاد، بهدف استئصال في خطوة وضعها في إطار محاربة نظام فساد مستشري على هذا الصعيد ويستغله مجندّون للفرار من الخدمة، كما ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية".
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وقال زيلينسكي عبر تطبيق "تلغرام ":"إثراء غير مشروع، قوننة أموال تمّ الحصول عليها بشكل غير قانوني، أرباح غير مشروعة، نقل غير قانوني للمجندين إلى الجانب الآخر من الحدود. حلُّنا: نحن نقيل جميع المفوّضين العسكريين".
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