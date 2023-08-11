هل سيُفشل يائير لابيد اتفاق التطبيع مع السعودية؟

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نقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عن يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، رفضه لأي اتفاق للتطبيع مع السعودية يقضي بتخصيب اليورانيوم في المملكة، إذ يحظر منح السعودية إمكانية كاملة لتخصيب اليورانيوم.وأكّدت الصحيفة أن تصريحات لابيد جاءت خلال لقائه بوفد من مجلس النواب الأميركي من الحزب الديمقراطي، مشيرًا إلى احتمال تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية عبر وساطة أميركية، مع التركيز على قضية تخصيب اليورانيوم.