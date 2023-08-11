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عربي-دولي

هل سيُفشل يائير لابيد اتفاق التطبيع مع السعودية؟

Lebanon 24
11-08-2023 | 09:30
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نقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عن يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، رفضه لأي اتفاق للتطبيع مع السعودية يقضي بتخصيب اليورانيوم في المملكة، إذ يحظر منح السعودية إمكانية كاملة لتخصيب اليورانيوم.
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وأكّدت الصحيفة أن تصريحات لابيد جاءت خلال لقائه بوفد من مجلس النواب الأميركي من الحزب الديمقراطي، مشيرًا إلى احتمال تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية عبر وساطة أميركية، مع التركيز على قضية تخصيب اليورانيوم.
ولفتت الصحيفة إلى أن لابيد، يعد أول مسؤول إسرائيلي يعلن معارضته لتوقيع أي اتفاق تطبيع بين بلاده والسعودية. (سبوتنيك)
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