الدفاع التركية: تحييد 12 إرهابيا شمال سوريا كانوا يعدون لتنفيذ هجمات ضد الجيش التركي

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 12 عنصرا إرهابيا من وحدات حماية الشعب الكردية، في الشمال السوري، تقول إنهم كانوا يعدون لتنفيذ هجمات ضد الجيش التركي.وأضافت الوزارة أن عدد من تم تحييدهم أمس واليوم، في تلك المناطق بالشمال السوري، قد ارتفع إلى 21 عنصرا إرهابيا حتى الآن.من جهة ثانية، أعلنت الدفاع التركية أن عدد من تم تحييدهم من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق، قد وصل أمس واليوم إلى حوالي أربعين عنصرا من الوحدات الكردية والعمال الكردستاني.وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان السلطات التركية عن مقتل ستة جنود أتراك، بهجوم كبير، تقول أنقرة إن من نفّذه هم عناصر من حزب العمال الكردستاني، في منطقة العملية العسكرية التي أسماها الجيش التركي "المخلب-القفل"، والتي تشمل مناطق مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان في شمال العراق، وهي عملية أطلقتها الدفاع التركية في 17 نيسان 2022 داخل الأراضي العراقية. (روسيا اليوم)